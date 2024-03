Ginnastica artistica maschile enBW DTB Pokal 2024: l’Italia fa incetta di medaglie nelle finali di specialità

Giornata dedicata alle finali di specialità a Stoccarda, dove alla Porsche Arena è in corso il 30° trofeo internazionale EnBW DTB Pokal di ginnastica artistica. Le competizioni maschili si sono chiuse con diverse soddisfazioni per la squadra italiana, che dopo gli argenti del Team Challenge sia senior che junior ha potuto festeggiare altri risultati di assoluto rilievo. In particolare gli atleti azzurri si sono messi al collo la bellezza di cinque medaglie, di cui due del metallo più pregiato.

A livello seniores è arrivato il bronzo di Yumin Abbadini nel corpo libero con il punteggio di 13.800, un risultato che ha posto l’azzurro alle spalle solo del tedesco Pascal Brendel e dello svizzero Matteo Giubellini. Lo stesso Abbadini ha fatto anche meglio alla sbarra, dove ha conquistato la medaglia d’argento con il punteggio di 13.700, arrendendosi solo al belga Kuavita e chiudendo inoltre al sesto posto la prova agli anelli. Argento anche per Eduardo De Rosa nel cavallo con maniglie, grazie a un esercizio che gli è valso il punteggio di 14.400: pari merito con Giubellini, ma alle spalle dello svizzero solo per la nota D. Finale alle parallele e sesto posto per Matteo Levantesi, che con qualche sbavatura di troppo si è precluso risultati di maggior livello.

Le grandi gioie arrivano però a livello junior, con uno strepitoso Tommaso Brugnami che continua a incantare con il suo talento. Doppia medaglia d’oro per lui, con la vittoria per dispersione sia al corpo libero che al volteggio con i notevoli risultati di 13.800 e 14.500. Quinto posto invece per Pietro Mazzola agli anelli.

Le gare degli italiani saranno visibili in differita a inizio settimana prossima su Sportface TV, la nuova piattaforma OTT che offrirà gratuitamente la visione dell’evento previa registrazione tramite il sito o l’App per iOS o Android.