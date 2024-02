Rugby Sei Nazioni 2024: contusione per Sebastian Negri, non ci sarà contro l’Irlanda

“Al termine della partita Italia-Inghilterra, Sebastian Negri ha riportato una contusione costale con interessamento della articolazione costo condrale“. Recita così il bollettino medico emesso dallo staff dell’Italrugby dopo il match inaugurale del Sei Nazioni 2024 per gli azzurri, sconfitti dall’Inghilterra. “Gli accertamenti strumentali effettuati non hanno evidenziato fratture costali – prosegue la nota – Sebastian Negri, che non sarà a disposizione per il match contro l’Irlanda, farà rientro presso il proprio club di appartenenza e in sinergia con lo staff azzurro sarà monitorato nei prossimi giorni per valutare il percorso riabilitativo di rientro“.