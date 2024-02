Ravanelli: “Juventus troppo timida, l’Inter ha dimostrato grande maturità”

Fabrizio Ravanelli ha commentato la vittoria dell’Inter nel big match contro la Juventus ai microfoni di ‘Radio Anch’io Sport‘ su Rai Radio 1: “La squadra di Inzaghi ha dimostrato grande maturità, derivata dai tanti anni in cui hanno giocati insieme. Ormai è una squadra internazionale e gioca a memoria: ha meritato di vincere. La Juventus invece mi è sembrata troppo timida e poco consapevole di poter mettere in difficoltà l’Inter. Secondo me deve crescere dal punto di vista della personalità e della consapevolezza perché con un paio innesti potrebbe diventare scomoda per tutte le altre il prossimo anno“.

Ravanelli si è poi chiesto se giocare le coppe sia effettivamente uno svantaggio o meno: “E’ vero che ti toglie un po’ di energie, ma allo stesso tempo ti fa crescere tanto. Non sono sicuro che, senza la finale di Champions dello scorso anno, l’Inter sarebbe questa squadra qua. Quella partita ha dato una consapevolezza enorme ai nerazzurri“. Su Dusan Vlahovic, invece: “Deve migliorare sotto l’aspetto della personalità. Ieri ha sbagliato un paio di stop ed è uscito dalla partita. Spero che possa restare a Torino perché ha tutto per fare cose importanti“.

Infine, un commento sulla lotta per il quarto posto: “L’Atalanta continua a stupire, ma credo che la Roma abbia tutte le potenzialità per arrivare quarta. De Rossi ha portato entusiasmo e sa toccare le corde giuste con i giocatori. In difesa mi lascia perplesso, ma se recupera Smalling può dire la sua; dal centrocampo in su, invece, può segnare a chiunque“.