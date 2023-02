Rugby, Sei Nazioni 2023: la Francia batte 32-21 la Scozia e aggancia il secondo posto

La Francia si sbarazza della Scozia mediante il punteggio di 32-21 nel match dello Stade de France di Parigi valevole per la terza giornata del torneo Sei Nazioni 2023 di rugby. In virtù di questo successo i transalpini salgono a 10 punti in classifica, agganciando al secondo posto l’Inghilterra e proprio la Scozia, che incassa la sua prima sconfitta in questa edizione della manifestazione. I padroni trovano il vantaggio dopo appena quattro minuti con la meta di Ntamack e la successiva trasformazione di Ramos, mentre al 6′ il britannico Glichrist viene espulso. Un minuto più tardi Dumortier mette a referto la seconda meta francese, ma Ramos fallisce la trasformazione. Quest’ultimo si riscatta immediatamente con una meta ed un’altra trasformazione.

La Scozia risponde con la meta di Jones e la realizzazione di Russell. Al 35′ Ramos segna un calcio di punizione, si va a riposo sul 22-7. Nella ripresa è ancora Ramos il grande mattatore tra i padroni di casa che, nonostante incassino un parziale di 10-14, portano a casa il successo con un netto 32-21.