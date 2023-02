Serie B 2022/2023, Ascoli sullo 0-0: il Benevento in 10 si salva

di Mattia Zucchiatti 40

Al Del Duca l’Ascoli pareggia 0-0 contro un Benevento in 10 uomini per un’ora di gioco. Al 34′ Improta rimedia il secondo giallo e mette in salita la strada degli uomini di Stellone, che però riescono quantomeno a strappare un punto. I giallorossi salgono a 27 punti, a sole due lunghezze dalla Spal terzultima. L’Ascoli dà continuità alle ultime due vittorie consecutive, sale a 33 punti ma lascia con l’amaro in bocca per non aver conquistato tre punti che dato il contesto sembravano abbordabili.

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Adjapong (10’ st Donati), Botteghin, Bellusci, Falasco; Collocolo, Buchel, Caligara (21’ st Proia, 35’ st Lungoy); Falzerano; Ciciretti (21’ st Dionisi), Mendes (35’ st Simic). A disp.: Bolletta, Guarna, Quaranta, Giordano, Sidibe, Eramo, Tavcar. All.: Breda

BENEVENTO (3-4-2-1): Paleari; El Kaouakibi (16’ st Letizia), Leverbe, Tosca; Improta, Karic, Viviani, Foulon (25’ st Jureskin); Acampora (16’ st Pastina), Tello; La Gumina (25’ st Simy). A disp.: Manfredini, Lucatelli, Kubica, Carfora, Perlingieri, Sanogo, Koutsoupias. All.: Stellone

ARBITRO: Nasca di Bari

NOTE: Espulso al 34’ pt Improta (B) per somma di ammonizioni. Ammoniti Leverbe (B), Proia (A), Lungoy (A). Spettatori 6.216 (3.970 abbonati) per un incasso di 48.670,77 € (rateo abbonamenti 31.766,77 €). Rec. 2’ pt, 6’ st.