Rugby Sei Nazioni 2023, a Twickenham passa la Scozia: decide Van der Merwe nel 23-29 sull’Inghilterra

Al Twickenham Stadium di Londra è la Scozia ad imporsi a domicilio ai danni dell’Inghilterra per 23-29 nel secondo match di questa prima giornata del Sei Nazioni 2023 di rugby. Terza sconfitta consecutiva per la Nazionale dei 3 leoni, che vede la Calcutta Cup rimanere tra le mani dei rivali. La Scozia sale a quota 5 punti in classifica, raggiungendo così l’Irlanda, mentre l’Inghilterra resta a quota 0 con il Galles in attesa della sfida di domani tra Italia e Francia.

Una partita equilibrata, sbloccata al quarto d’ora dagli ospiti con Tuipulotu che si inventa un grubber in area di meta sul quale si avventa Huw Jones. Qualche minuto e arriva la risposta da parte dei padroni di casa, con Marcus Smith che trova Malins libero dalla parte opposta del campo e l’ala inglese si getta e schiaccia in meta l’ovale. Gli inglesi sbagliano la trasformazione e cinque minuti più tardi devono soccombere ad una straordinaria azione personale di Van der Merwe che parte da metà campo con la palla in mano, evita un paio di placcaggi e consegna il 5-12 alla sua squadra, che si rende protagonista anch’essa di un errore al momento della trasformazione. L’Inghilterra è brava a reagire: Malins trova la sua seconda meta del pomeriggio e nonostante un’altra trasformazione sbagliata, la formazione di casa trova il vantaggio all’intervallo dopo un piazzato da 3 punti di Farrell.

All’inizio della seconda frazione allunga l’Inghilterra con la meta di Genge, seguita dalla prima trasformazione di giornata di Farrell per il 20-12. Dopo soli 3′ minuti la Scozia riapre però la partita con Ben White e i due punti aggiuntivi di Russell la riportano ad una lunghezza di distacco. Due piazzati da tre punti – uno per parte – portano lo score sul 23-22, ma a sei minuti dalla fine è ancora Van der Merwe a schiacciare in meta trascinando con sé due avversari. E’ il 23-27 per la Scozia, che diventa poi 23-29 finale.