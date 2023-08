Rugby, Ruzza: “Sarà fondamentale contro l’Irlanda, bisognerà essere lucidi”

“L’Irlanda è una squadra molto consistente nella rimessa laterale. Sappiamo quali sono i loro punti forti. Chiaramente tra una partita e l’altra ci sono degli adattamenti che è giusto fare. Hanno degli ottimi saltatori: sarà fondamentale essere precisi nell’esecuzione. Sarà una partita molto fisica e dovremo farci trovare pronti”, ha dichiarato il capitano della Nazionale Italiana di Rugby Maschile, Federico Ruzza, durante il captain’s run all’Aviva Stadium di Dublino.

“Hanno una identità precisa, è difficile paragonarli ad altre squadre. Sono molto efficaci palla in mano. E’ importante imparare ad affrontare i momenti difficili ed essere lucidi e precisi a sfruttare le occasioni che ci capiteranno: in queste partite diventano aspetti cruciali. Mi confronto molto con Michele Lamaro. Mi sta dando una mano, così come tutto il gruppo squadra, nella gestione di alcuni momenti. Siamo un gruppo che lavora molto bene e le dinamiche funzionano: stiamo bene insieme dentro e fuori dal campo, aspetto fondamentale”, ha concluso Ruzza.