Wta Praga 2023: programma e orari semifinali sabato 5 agosto

Il WTA di Praga entra nella sua fase calda con le semifinali in programma domani che decreteranno la regina della Capitale della Repubblica Ceca. L’idolo di casa è sicuramente Linda Noskova che, nonostante i suoi soli 18 anni di età, sta rapidamente bruciando le tappe per arrivare presto al tennis che conta. La ceca dovrà vedersela con la tedesca Korpatsch che vorrà chiudere ogni possibile finestra di vittoria alla padrona di casa. Appuntamento con questo match dopo la fine del primo match, che andrà in scena dalle 11.00 in punto di sabato 5 agosto fra la rumena Cristian e la giapponese Hibino. Delle quattro solo una sarà regina di Praga.