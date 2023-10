Rugby, il nuovo Ct dell’Italia Quesada: “Scegliere questa Nazionale è stato facile”

L’Italia del Rugby ha deciso di cambiare guida tecnica e di puntare su Gonzalo Quesada, che è diventato così il primo CT argentino a rivestire l’incarico di Commissario Tecnico dell’Italia. Nel giorno della sua presentazione il tecnico ha parlato del perchè della sua scelta, sottolineando i motivi che lo hanno indotto a scegliere l’Italia.

Quesada: “La scelta di venire ad allenare l’Italia è stata facile. Il passo successivo era essere all’altezza di una nazionale e sono veramente onorato di essere qui. Conosco bene questa grande sfida, ma sono convinto di essere pronto. Adesso spero di conoscere velocemente staff e giocatori per cominciare la preparazione per il Sei Nazioni. Per la prima volta lavorerò con uno staff che non conosco, quindi la prima cosa è definire l’obiettivo comune. Io so quale cultura voglio portare, ma prima devo ascoltare e scoprire il rugby italiano. il primo obiettivo è la nazionale ma con umiltà dobbiamo lavorare con i giovani, gli U20 e i club. Mi sento già parte della famiglia del rugby italiano. So che abbiamo bisogno di risultati e sono qui per questa ragione, la cosa più importante è definire la nostra visione comune per conoscere meglio“.