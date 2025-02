La Nuova Zelanda (NZR) di rugby ha affermato di aver avviato un’azione legale contro Ineos per presunta violazione del contratto, sostenendo che la società petrolchimica britannica ha interrotto con tre anni di anticipo dal suo accordo di sponsorizzazione. Nel 2021, il comproprietario del Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, ha accettato di diventare partner di performance di NZR dal 2022 al 2027. L’accordo includeva la stampa del marchio Ineos sul retro dei pantaloncini da gioco e sulla parte anteriore delle maglie da allenamento e per le maglie da gara di tutte le formazioni disponibili, anche All Blacks e Black Ferns. “Ineos non ha pagato la prima rata della quota di sponsorizzazione del 2025, confermando la sua decisione di recedere dal nostro accordo di sei anni. Dopo aver appreso della decisione di Ineos di andarsene tre anni prima, ci siamo mossi per proteggere gli interessi di New Zealand Rugby e del gioco in generale. Non ci è rimasta altra scelta che avviare un’azione legale per proteggere la nostra posizione commerciale. NZR sta attivamente perseguendo nuove opportunità commerciali e l’interesse globale per gli All Blacks e altre squadre in nero rimane alto“, la nota della federazione. Il mese scorso, Ineos si è separata dal quattro volte campione olimpico Ben Ainslie, dopo aver aiutato il team di vela Britannia America’s Cup dal 2018. Ineos ha affermato in una dichiarazione di non essere riuscita a trovare un accordo con Ainslie sui termini per andare avanti dopo la vittoria in America’s Cup. Ineos ha in programma di competere nella prossima America’s Cup con il nome Britannia. Nel 2021, il direttore sportivo di Ineos Sir Dave Brailsford ha elogiato la partnership con NZR. “L’integrazione del marchio Ineos su questo iconico kit simboleggia la nostra partnership per condividere le migliori pratiche e collaborare all’innovazione delle prestazioni. Non vedo l’ora di integrare i giocatori e il team di New Zealand Rugby in Ineos per supportare i loro ambiziosi obiettivi di prestazione e applicare le conoscenze e le competenze riscontrate in tutti i nostri team”, le sue parole alla BBC.

Cos’è Ineos

Ineos, acronimo di Inspec Ethylene Oxide Specialities, è un’azienda privata del Regno Unito operante nel settore chimico. È la terza più grande azienda chimica al mondo (dopo BASF e Dow Chemical) ed è anche la più grande società privata della Gran Bretagna. Ineos è stata costituita nel 1997 per effettuare l’acquisizione delle attività petrolchimiche ad Anversa. La sede centrale è situata nel piccolo villaggio di Lyndhurst in Hampshire, Inghilterra. Nell’ottobre del 2005 ha rilevato Innovene, che ha avuto un fatturato 2005 stimato di 25 miliardi di dollari. Il presidente, e principale azionista, è Jim Ratcliffe, il cui patrimonio è stato stimato dal Sunday Times Rich List 2007 in 3,3 miliardi di euro. Dal 1º maggio 2019 Ineos è lo sponsor principale della squadra ciclistica britannica precedentemente nota come Team Sky. Inoltre dà nome a INEOS Britannica, squadra britannica che partecipa all’America’s Cup, maggiore manifestazione nella vela.