Tiger Woods non parteciperà al Genesis Invitational 2025. Il terzo Signature Event nel calendario del PGA TOUR, torna ma in una sede diversa solo per quest’anno. Nel rispetto delle vittime dei recenti incendi boschivi a Los Angeles, l’evento del 2025 si sposterà al South Course di Torrey Pines, ovviamente un layout che non è estraneo all’ospitare i migliori al mondo. Il golfista statunitense ha annunciato il forfait per il Genesis Invitational dopo aver perso qualche giorno fa la madre. Il torneo californiano si disputerà dal 13 al 16 febbraio. “Avevo programmato di iniziare questa settimana, ma non sono ancora pronto. Ho fatto del mio meglio per prepararmi, sapendo che era quello che avrebbe voluto mia madre, ma sto ancora elaborando la sua scomparsa. Grazie a tutti coloro che mi hanno contattato. Spero di essere a Torrey più avanti nella settimana e apprezzo la continua gentilezza dopo la scomparsa di mia madre. Non mi sento ancora in forma per partecipare a un evento così importante”, le parole di Woods

I favoriti

Ideki Matsuyama torna per difendere il suo titolo del 2024. Matsuyama ha vinto il The Sentry all’inizio del 2025 e ha cinque piazzamenti nella top 20 a Torrey Pines. Il numero 1 al mondo Scottie Scheffler sta tornando in forma dopo essersi dovuto sottoporre a un intervento chirurgico alla mano in seguito di un incidente natalizio in cucina. Ha concluso nono a Pebble Beach e poi 25° al WM Phoenix Open. Scheffler era 20° l’ultima volta che ha giocato al Farmers Insurance Open a Torrey Pines e ha tre top 15 consecutiv3 al Genesis Invitational. Rory McIlroy è tornato in azione dopo aver vinto l’AT&T Pebble Beach Pro-Am. McIlroy non gioca a Torrey Pines dal 2021, ma ha due top five in tre partenze al Farmers Insurance Open insieme a un 7° posto allo U.S. Open nel 2021. Thomas Detry sta cercando di capitalizzare il suo impressionante slancio dal WM Phoenix Open. Detry ha ottenuto il suo primo titolo del TOUR domenica a Phoenix con un incredibile sette colpi dopo aver fatto birdie in ciascuna delle sue ultime quattro buche.

Nel 2024

Hideki Matsuyama ha chiuso in maniera incredibile, dopo aver iniziato il round finale a sei colpi dalla vittoria, con una prestazione da record, 9 colpi sotto 62, il round di chiusura più basso di un vincitore a Riviera, per vincere per la nona volta un torneo del PGA TOUR, il massimo per un golfista nato in Asia. Matsuyama, che ha iniziato la finale con tre birdie consecutivi e poi ne ha segnati altri tre sui numeri 10-12 e 15-17, ha concluso a 17 sotto il par battendo di tre colpi Luke List e Will Zalatoris. Adam Hadwin, Xander Schauffele e Patrick Cantlay (che aveva un vantaggio di due colpi dopo 54 buche ma nell’ultimo giorno non è andato oltre il +1 ) hanno concluso un colpo più indietro, a 13 sotto il par, al quarto posto

Il comunicato del PGA Tour

“Il PGA TOUR continua a concentrarsi sulla sicurezza e il benessere delle persone colpite dal disastro naturale senza precedenti nella Greater Los Angeles. Siamo grati per gli sforzi salvavita dei primi soccorritori e per l’instancabile lavoro svolto per porre fine ai tragici incendi. In collaborazione con Genesis, The Riviera Country Club e TGR Live, e per rispetto della situazione incendi, abbiamo stabilito che il Genesis Invitational 2025 si svolgerà in una sede alternativa la settimana dal 10 al 16 febbraio. Nei prossimi giorni saranno forniti un aggiornamento sulla sede e ulteriori informazioni sul torneo. Il PGA TOUR sta individuando i modi più efficaci in cui il torneo può supportare la comunità di Los Angeles e gli sforzi di soccorso in corso”.