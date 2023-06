Rugby, Mondiali U20: scelto il XV azzurro per la sfida col Sudafrica

Ufficializzata la formazione dell’Italia Under 20 di Rugby che dopodomani affronterà i padroni di casa del Sudafrica nel secondo turno del Championship iridato di categoria. I Baby-Boks, dopo la vittoria contro la Georgia nella gara d’esordio di sabato scorso, attendono gli azzurrini sul terreno del Paarl Gymnasium. Rispetto al XV di partenza con i Pumitas, pochi ritocchi nella linea arretrata mentre la mediana e gli avanti registrano novità più marcate. In panchina torna finalmente, dopo il lungo stop per infortunio, il terza linea trevigiano Rubinato, che siederà con molti titolari visti all’opera nella prima partita.

Questa la formazione azzurra annunciata: 15. Gesi (2003, Livorno Rugby), 14. Bini (2004, Florentia Rugby), 13. Elettri (2004, Rugby Rovigo Delta), 12. Passarella (2003, Benetton Rugby Treviso), 11. Douglas (2003, Mogliano Veneto Rugby), 10. Brisighella (2004, Rugby Viadana 1970), 9. Casilio (2004, Rugby Paese), 8. Ruaro (2003, Rugby Parma F.C. 1931), 7. Odiase (C – 2003, Oyonnax Rugby), 6. Lavorenti (2003, Cus Torino), 5. Turrisi (2003, Racing 92 Paris), 4. Pontarini (2003, Rugby Casale), 3. Pisani (2004, Verona Rugby), 2. Gasperini (2004, Stade Francais Paris), 1. Bartolini (2003, Cavalieri U.R. Prato Sesto).