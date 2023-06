Spagna-Ucraina, pasticcio della difesa: l’autogol vale l’1-1 (VIDEO)

di Redazione 10

Tanti errori individuali dell’Ucraina contro la Spagna. E alla fine un autogol permette alle Furie Rosse di agguantare l’1-1 nel match della terza giornata degli Europei Under 21. Su tocco di Camello, Riquelme è penetrato in area e ha servito un cross. Da qui il pasticcio: Syrota rinvia su Zhelizko che è involontariamente autore di uno sfortunatissimo autogol per l’1-1 spagnolo.