Sampdoria, Radrizzani: “La trattativa con Pirlo non è stata lunga, ha molta voglia di lavorare qua”

“Non vediamo l’ora di iniziare, siamo contenti. C’è molta energia e positività. La trattativa con Pirlo non è stata lunga perché lui ha molta voglia di lavorare qua”. Ai microfoni di Telenord, il nuovo proprietario della Sampdoria, Andrea Radrizzani, ha commentato con molta soddisfazione l’ufficialità dell’arrivo di Andrea Pirlo come nuovo allenatore del club blucerchiato per tentare il ritorno immediato in Serie A.