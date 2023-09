Rugby, Mondiali Francia 2023: Giappone sorprende Samoa e sale al secondo posto nel girone

Proseguono i Mondiali di rugby in Francia. Sorpresa nel girone D dell’Inghilterra con la vittoria del Giappone su Samoa. 28-22 i punteggio a favore dei nipponici, avanti sin dall’inizio con le mete di Labuschagne e Matsuda, con trasformazioni di Leitch, nel primo tempo. Seconda frazione con la meta di Himeno e il calcio di Matsuda per un quasi definitivo 25-8 al 57′, che bastano per contenere la rimonta nel finale di Samoa con le mete di Paiaaua e Lealiifano, intervallate da un altro calcio di Matsuda, per il 28-22 finale. Situazione di classifica che vede l’Inghilterra in testa a 14 punti seguita proprio dal Giappone a 9 punti e da Samoa a 6. Quarta l’Argentina con 4 punti ma una partita in più da giocare e ultimo il Cile a 0.