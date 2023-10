Rugby, Mondiali 2023: lo spettacolo della “haka” degli All Blacks prima di Argentina-Nuova Zelanda (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 19

Il video della spettacolare “haka” degli All Blacks prima di Argentina-Nuova Zelanda, prima semifinale dei Mondiali 2023 di rugby. Allo Stade de France di Parigi i neozelandesi portano in scena la loro “danza di guerra” di fronte ai Pumas e alle decine di migliaia di spettatori presenti. Come sempre uno spettacolo nello spettacolo, a pochi istanti da una partita che mette in palio la finale mondiale. Di seguito le immagini.

IL VIDEO