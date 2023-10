Olanda, Eindhoven-Helmond interrotta: fuochi d’artificio lanciati in campo, gli aggiornamenti

Eindhoven-Helmond, sfida della Eerste Divisie dell’Olanda, il secondo campionato per importanza, è stata interrotta al minuto 13 per il lancio di fuochi d’artificio dal settore ospiti. Si tratta infatti di un derby molto acceso e come spesso capita in territorio olandese, i tifosi hanno decisamente esagerato e costretto l’arbitro a fermare il tutto in attesa che la situazione potesse tornare alla normalità. A seguire gli aggiornamenti.

20.25 – La partita è ripresa dopo 8 minuti di stop.