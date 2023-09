Rugby, Mondiali 2023: la Francia batte l’Uruguay ed è al primo posto nel girone

Seconda vittoria su due giornate per la Francia al Mondiale di rugby 2023. I transalpini battono x-x l’Uruguay al termine di una partita più equilibrata di quanto probabilmente si aspettasse la formazione di Galthie. Altri quattro punti per Jaminet e compagni che, dopo il successo sulla Nuova Zelanda per 27-13, non riescono a mettere a segno la quarta meta che gli avrebbe concesso il quinto punto aggiuntivo. La classifica nel girone ora recita Francia 8 punti davanti all’Italia a 5, con una partita in meno. Nuova Zelanda, Uruguay e Namibia in coda a 0 punti.

Primo tempo aperto dal calcio di Jaminet al 5′, ma i sudamericani vanno avanti con la meta di Freitas al 7′. Etcheverry sbaglia la trasformazione del 7-3. Tra il 12′ e il 17′ arrivano una meta, con conseguente trasformazione, di Hastoy e il calcio di Jaminet per il 13-5 Francia a fine primo tempo. Nel secondo tempo al 54′ reagisce l’Uruguay che si porta a -1 con la meta di Amayae e la trasformazione di Etcheverry. Nel possesso successivo i transalpini rispondono con la meta di Mauvaka e la trasformazione di Jaminet per il 20-12. Archivia la pratica la meta di Bielle-Biarrey al 74′ con la trasformazione di Jaminet per il 27-12 finale.