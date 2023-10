Rugby, Mondiali 2023: Fiji sconfitte ma ai quarti, prima storica vittoria per il Portogallo. Argentina ok

Si è chiusa stasera la fase a gironi dei Mondiali 2023 di rugby, in corso di svolgimento in Francia. Anche in questi ultimi match non sono mancate emozioni e sorprese, con un quadro completo dei quarti di finale che adesso è delineato. La giornata si è aperta in quel di Nantes con la vittoria dell’Argentina sul Giappone con il punteggio di 39-27. Un vero e proprio spareggio per il secondo posto nel gruppo D, con i sudamericani che hanno preso il largo nel secondo tempo dopo il 15-14 della prima frazione. Decisive le mete di Carreras e Boffelli, con quest’ultimo sempre abile a trasformare verso i pali. Onore al Giappone che ha lottato fino alla fine, ma ai quarti ci vanno i Pumas che se la vedranno contro il Galles.

Nel gruppo B arriva la vittoria di Tonga sulla Romania per 45-24, in un match utile solo per togliersi da quota 0 punti e conquistare un successo alla fase finale di Coppa del Mondo. Il piatto forte è arrivato alla sera, con la sfida tra Fiji e Portogallo che ha visto la prima storica vittoria dei lusitani ai Mondiali. Un 23-24 sul filo del rasoio, un risultato che però basta alle Fiji per superare l’Australia a pari punti e qualificarsi così ai quarti di finale. Una partita bloccatissima nel primo tempo, chiuso sul 3-3, e poi davvero spettacolare nella seconda frazione. Le Fiji recuperano due volte 7 punti di svantaggio con le mete trasformate di Botia e Doge, ma alla fine il Portogallo esulta grazie a Rodrigo e alla trasformazione di Marques all’ultimo minuto di gioco.