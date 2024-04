Rugby maschile, Serie A Elite: club si oppongono a spostamento finale al 2 giugno

La finale del massimo campionato italiano di rugby rischia di non essere visibile in chiaro su Rai 2, per il secondo anno consecutivo, per l’opposizione di una parte dei club della Serie A Elite maschile. La proposta di spostare la finale dal 25 maggio al 2 giugno, per ragioni di palinsesto, ha scatenato il rifiuto delle società. “Prendiamo atto della comunicazione riguardante il rinvio della finale al 2 giugno e desideriamo esprimere il nostro dissenso in merito. Pur riconoscendo che la trasmissione su Rai 2 rappresenta un’opportunità significativa, ci preme sottolineare che tale comunicazione è stata effettuata con un preavviso eccessivamente breve e in contrasto con la programmazione precedentemente stabilita che prevedeva la finale per il 25 maggio 2024”, scrivono i club, rimandando al mittente la proposta. Alla base del rifiuto ci sarebbero problematiche legate alla contrattualizzazione dei giocatori delle potenziali finaliste.