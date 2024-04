MOVIOLA – Milan-Lecce: Krstovic colpisce Chukwueze con la gamba alta, espulso

Episodio da moviola in Milan-Lecce. Al 45′ c’è il cartellino rosso diretto all’indirizzo di Nikola Krstovic, reo di aver colpito inavvertitamente Chukwueze nel tentativo di agganciare un pallone che si era impennato in area. La gamba è davvero alta e in posizione pericolosa per l’incolumità dell’avversario: in questi casi, l’arbitro non deve valutare soltanto la volontarietà o meno, che in questo caso ovviamente non c’è, ma anche la gravità del contatto. Il cartellino rosso viene confermato dal Var e i salentini sono sotto di due gol e di un uomo all’intervallo.