Rugby, la meta di Sofia Stefan candidata per il Women’s Try of the Year (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 40

C’è un po’ d’Italia nelle nomination per i World Rugby Awards dedicati al mondo del rugby femminile. Tra i candidati per il premio International Women’s Try of the Year, c’è la meta di Sofia Stefan (Valsugana Rugby Padova, 82 caps in Azzurro) realizzata nella partita tra Italia e Irlanda del TikTok Women’s Six Nations 2023, giocata a Parma lo scorso 15 Aprile. “La nomination di Stefan è un riconoscimento importante per il movimento Azzurro, ma anche un traguardo personale significativo per una giocatrice che ha vinto il campionato italiano 22/23 con il Valsugana Rugby Padova da Capitana e che nel corso del WXV 2 in Sudafrica è scesa in campo per due volte, vincendo in entrambi i casi il premio di Player of the Match”, spiega la Federugby. La meta si potrà votare sul sito della World Rugby entro il 4 novembre alle 18:00 italiane.