Spagna, De La Fuente boccia Sergio Ramos: “Senza nulla togliere al suo valore, ma scommetto su altri”

“Senza nulla togliere al suo valore, la mia scommessa è sugli altri giocatori”. Luis De la Fuente, commissario tecnico della Spagna, in un’intervista As mette la parola fine sull’avventura di Sergio Ramos con la maglia della Nazionale. “L’idea chiara che ho è quella di portare sempre in nazionale i migliori giocatori– ha detto ancora il ct ad As- ma c’è sempre un punto soggettivo in questo. Sono molto tranquillo nella posizione di difensore centrale, perché non abbiamo solo Laporte e Le Normand, ma anche David García, Pau Torres… Abbiamo risorse in tutte le posizioni e anche sostituti se necessario perché gestiamo tre o quattro giocatori per posizione. Siamo ben orientati nella ricerca di quella squadra”.

“Non mi piace parlare di conversazioni private e sono molto rispettoso di questo– ha detto nello specifico a proposito di Ramos- Credo sia stato Sergio a parlarne. Ma ciò che è chiaro è che solo vedere come si sono svolti gli eventi dimostra che la mia scommessa è su altri giocatori. Questo senza nulla togliere a Sergio Ramos, che è un grande giocatore. Ma un allenatore deve partire da un’idea basata su qualcosa, e io ho un certo numero di giocatori che mi danno garanzie e fiducia”.