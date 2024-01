Rugby, i convocati di Quesada per il raduno di Verona: cinque esordienti

Lunedì 22 gennaio l’Italrugby si radunerà a Verona in preparazione al Guinness Sei Nazioni 2024. Nella lista dei 24 giocatori convocati dal Ct Gonzalo Quesada spiccano cinque esordienti: Matteo Nocera, Luca Rizzoli, Mirco Spagnolo, Alessandro Izekor e Ross Vintcent. Venti giocatori nel reparto degli avanti, quattordici nei trequarti. Pietro Ceccarelli, classe 1992, è l’atleta più esperto mentre Tommaso Menoncello (agosto 2002, stesso anno di Rizzoli, Alessandro Garbisi e Vintcent di pochi mesi più grandi) è il giocatore più giovane a disposizione. Il raduno veronese durerà fino a sabato 27 gennaio. Poi lo spostamento a Roma, presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti, sede degli allenamenti degli Azzurri verso l’esordio nel Sei Nazioni in calendario sabato 3 febbraio contro l’Inghilterra allo Stadio Olimpico di Roma alle 15.15.

“Avremo la possibilità di lavorare per la prima volta, anche solo per 3 giorni, con il gruppo al completo – ha detto Quesada – Nella prima parte di gennaio il focus è stato sulla nuova metodologia di lavoro, sulle uscite di campo e sui punti di incontro. Ora entreremo nelle basi del nostro gioco e sulle strutture di attacco e difesa. Non avremo molto tempo a disposizione e cercheremo di concentrare il più possibile il lavoro. Lo staff ha lavorato molto bene e in questo periodo c’è stato un confronto costante per trasferire al meglio tutte le informazioni agli atleti”.

Questa la lista dei convocati:

piloni: Pietro Ceccarelli (Perpignan), Danilo Fischetti (Zebre Parma), Matteo Nocera (Zebre Parma), Luca Rizzoli (Zebre Parma), Mirco Spagnolo (Benetton), Giosuè Zilocchi (Benetton); tallonatori: Gianmarco Lucchesi (Benetton), Marco Manfredi (Zebre Parma), Giacomo Nicotera (Benetton); seconde linee: Niccolò Cannone (Benetton), Edoardo Iachizzi (Benetton), Federico Ruzza (Benetton), Andrea Zambonin (Zebre Parma); terze linee: Lorenzo Cannone (Benetton), Riccardo Favretto (Benetton), Alessandro Izekor (Benetton), Michele Lamaro (Benetton), Sebastian Negri (Benetton), Ross Vintcent (Exeter), Manuel Zuliani (Benetton); mediani di mischia: Alessandro Garbisi (Benetton), Martin Page-Relo (Lione), Stephen Varney (Gloucester); mediani di apertura: Tommaso Allan (Perpignan), Paolo Garbisi (Montpellier); centri: Juan Ignacio Brex (Benetton), Tommaso Menoncello (Benetton), Federico Mori (Bayonne), Marco Zanon (Benetton); ali/estremi: Pierre Bruno (Zebre Parma), Ange Capuozzo (Stade Toulousain), Monty Ioane (Lione); Simone Gesi (Zebre Parma), Lorenzo Pani (Zebre Parma).