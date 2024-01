Taranto, Ezio Capuano colpisce la porta e bestemmia dieci volte: una giornata di squalifica

Squalifica di una giornata per Ezio Capuano, allenatore del Taranto. Come emerge dal comunicato del giudice sportivo della Lega Pro, il tecnico è stato fermato “per avere, al termine della gara, nella zona spogliatoi, tenuto un comportamento non corretto, in quanto sferrava un pugno alla porta d’ingresso e per avere proferito varie frasi blasfeme (almeno dieci)”. L’episodio si è verificato nel post gara di Taranto-Picerno, match terminato 1-1. Capuano sarà costretto a saltare la prossima sfida contro il Messina.