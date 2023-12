Rugby, Francia: il Racing 92 perde e si consola con 100 hamburger e 50 scatole di nuggets

Una sconfitta salata. Una delle big del rugby francese, il Racing 92, ha infatti perso 23-18 a Clermont nell’ultimo turno del massimo campionato transalpino e come racconta la stampa locale per consolarsi si è recata in un noto fast food situato all’interno dello stadio per cenare. Intorno alle ore 23, i possenti giocatori parigini si sono presentati ai tavoli e hanno ordinato 100 hamburger, 50 scatole di nuggets e diverse porzioni di patatine fritte, per un totale di 1000 euro di conto. Il responsabile della sala si è complimentato con il suo staff sui social, messo a dura prova dalla richiesta così consistente.