Stadio Franchi, due le offerte per i lavori di riqualificazione: ora spazio alla commissione giudicatrice

Prosegue il percorso verso l’inizio dei lavori riqualificazione dello stadio ‘Franchi’ di Firenze. Ieri, in data 11 dicembre, sono state presentate due offerte: 1 ) C.D.S costruzioni s.p.a. Brescia 2) costituendo R.T.I. (raggruppamento temporaneo di imprese) con capogruppo Cobar s.p.a Bari e SAC s.p.a Roma. Quest’oggi si è riunita la commissione giudicatrice che ha il compito di valutare le offerte tecniche ed economiche dei concorrenti per il bando di gara.

La commissione giudicatrice, spiega un comunicato stampa di Palazzo Vecchio, è composta da tre membri: ing. Filippo Cioni (presidente), arch. Giorgio Caselli, ing. Giacomo Parenti. La commissione si è riunita oggi in seduta pubblica per l’apertura delle offerte tecniche e prosegue subito il suo lavoro per l’esame della documentazione contenuta nelle offerte tecniche. Una volta conclusa questa fase, sarà individuata una data per comunicare il punteggio assegnato alle offerte tecniche e procedere all’apertura delle offerte economiche. Il bando di gara prevede l’aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Su un punteggio complessivo di 100, il prezzo vale 10 punti, il tempo 10 punti e l’offerta tecnica 80 punti. Sarà quindi stabilita la migliore offerta e l’ufficio gare potrà effettuare le verifiche amministrative propedeutiche all’aggiudicazione, che dovrà avvenire entro il 31 dicembre.