Rugby, arrestato a Maiorca Billy Vunipola: necessari 2 colpi di taser e 8 persone per portarlo via

È stato arrestato a Maiorca, in Spagna, il rugbista Billy Vunipola, che vanta 75 presenze con la Nazionale inglese. I fatti risalgono allo scorso weekend, quando il 31enne è venuto alle mani con dei dipendenti di un pub dell’isola ed è stato denunciato. La particolarità è che per fermarlo, trattandosi di un atleta di 188 cm per 126 chili, è stato necessario l’uso per due volte di un taser e di ben otto persone per portarlo via immobilizzato. La stampa locale sostiene che la polizia abbia caricato su un van Vunipola e un altro ragazzo arrestato, portandoli in ospedale per “sedazione e contenzione”, salvo poi rilasciare entrambi dopo una multa di 240 euro. Di contro, su X Vunipola ha spiegato di essere “rimasto coinvolto in uno spiacevole incidente all’uscita da un pub, ma non c’è stata violenza, né lancio di bottiglie e sedie“.