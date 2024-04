Beach volley, Parigi 2024: pass olimpico per Paolo Nicolai e Samuele Cottafava

Paolo Nicolai e Samuele Cottafava si sono ufficialmente qualificati ai Giochi Olimpici Parigi 2024, in programma dal 26 luglio all’11 agosto. Si tratta della prima coppia italiana di beach volley che ha staccato il pass per la 33^ edizione delle Olimpiadi. Decisivi i recenti risultati del Challenge di Xiamen (Cina), dove gli inseguitori nel ranking non hanno fatto bene, di fatto consegnando allo staff guidato da Simone Di Tommaso il pass olimpico. Per Nicolai si tratterà della quarta esperienza olimpica dopo Londra 2012, Rio de Janeiro 2016 (con lo storico argento insieme a Daniele Lupo) e Tokyo 2020. Esordio invece per Cottafava e il tecnico azzurro.

“Provo un grande orgoglio per quello che siamo riusciti a raggiungere. La qualificazione ai Giochi Olimpici è un obbiettivo enorme e riuscirci per la quarta volta consecutiva è un qualcosa che mi riempie di gioia” ha dichiarato Nicolai ai microfoni del sito della Federvolley. “Esser riusciti a qualificarsi alle Olimpiadi è un’emozione molto forte, un sogno che si realizza. Abbiamo raggiunto questo nostro obiettivo grazie al grande lavoro svolto negli ultimi anni” ha detto invece Cottafava. Entusiasmo alle stelle anche per Simone Di Tommaso, che ha spiegato: “Avere la certezza di poter partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 è un qualcosa di emozionante, che ha ripagato gli sforzi fatti nel corso degli ultimi tre anni. Era sicuramente il nostro obiettivo a inizio percorso e averlo raggiunto ci rende davvero molto orgogliosi“.