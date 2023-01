Rugby, 34 azzurri convocati per raduno Verona. Crowley: “Pronti per il Sei Nazioni”

È stata resa nota in maniera ufficiale la lista dei convocati che, chiamati dal ct dell’Italrugby Kieran Crowley, parteciperanno al raduno di Verona, che si terrà dal 22 al 27 gennaio e che ha lo scopo di preparare al meglio la squadra in vista del Sei Nazioni 2023. 34 i giocatori che raggiungeranno la città scaligera, di cui 4 saranno alla loro prima volta: parliamo di Mirco Spagnolo, Nocera, Rizzoli e Manfredi. In prima linea rientrano Riccioni e Zani, in seconda linea sarà presente Zambonin, mentre in terza linea torna Jake Polledri. Tra i trequarti, si segnalano Fusco, Da Re e Minozzi.

“Non vediamo l’ora di scendere in campo nel Sei Nazioni – ha dichiarato il ct dell’Italia –. Nell’ultimo anno abbiamo lavorato duramente per sviluppare un’identità come squadra e guadagnarci rispetto e credibilità. Abbiamo alcuni nuovi giocatori e altri di ritorno e in questo torneo offrirò a tutti noi l’opportunità di continuare a costruire su quelle fondamenta che abbiamo creato”. Le sue convocazioni per le prime due gare del Sei Nazioni saranno rese ufficiali sabato 28 gennaio, data in cui scopriremo chi rappresenterà il tricolore nelle partite contro Francia (domenica 5 febbraio, ore 16) e Inghilterra (domenica 12 febbraio, ore 16). Di seguito, l’intera lista dei partecipanti al ritrovo di Verona.

Piloni: Pietro CECCARELLI (Brive, 24 caps), Simone FERRARI (Benetton Rugby, 40 caps), Danilo FISCHETTI (London Irish, 25 caps), Matteo NOCERA (Zebre Parma, esordiente), Marco RICCIONI (Saracens Rugby, 17 caps), Luca RIZZOLI (Zebre Parma, esordiente), Mirco SPAGNOLO (Petrarca Rugby, esordiente), Federico ZANI (Benetton Rugby, 16 caps). Tallonatori: Luca BIGI (Zebre Parma 42 caps), Marco MANFREDI (Zebre Parma, esordiente), Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 7 caps).

Seconde Linee: Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 24 caps), Marco FUSER (Massy, 41 caps), Federico RUZZA (Benetton Rugby, 36 caps), Andrea ZAMBONIN (Zebre Parma, 2 caps).

Terze Linee: Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 3 caps), Michele LAMARO (Benetton Rugby, 21 caps) – capitano, Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 40 caps), Giovanni PETTINELLI (Benetton Rugby, 8 caps), Jake POLLEDRI (Gloucester Rugby, 19 caps) e Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 6 caps).

Mediani di Mischia: Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 5 caps), Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 3 caps), Stephen Varney (Gloucester Rugby, 15 caps).

Mediani di Apertura: Tommaso ALLAN (Harlequins, 66 caps), Giacomo DA RE (Benetton Rugby, 1 cap). Centri: Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 18 caps), Enrico LUCCHIN (Zebre Parma, 1 cap), Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 6 caps), Luca MORISI (London Irish, 39 caps).

Ali/Estremi: Pierre BRUNO (Zebre Parma, 7 caps), Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 7 caps), Matteo MINOZZI (Benetton Rugby, 24 caps), Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby, 40 caps).