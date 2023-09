Mondiali rugby 2023, Macron fischiato durante il suo discorso alla cerimonia di apertura (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 101

Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron è stato fischiato durante il suo discorso allo Stade de France, in occasione della cerimonia di apertura dei Mondiali di rugby prima di Francia-Nuova Zelanda. Il capo di stato si è presentato accanto al presidente del World Rugby, Bill Beaumont ma solo alla fine del suo intervento si è sentito qualche applauso. “Amici del rugby, per tutti noi, noi francesi, è un immenso orgoglio accogliere tutte le squadre della Coppa del mondo di rugby e i nostri Blues sul nostro suolo”, ha detto Macron, che poi ha aggiunto: “In questo Mondiale la Francia spera di vincerlo sul campo. Con il nostro gusto per l’ospitalità, la qualità delle nostre attrezzature, il nostro pubblico, la Francia sarà il campo di gioco per tutti e tre i tempi. Nel rugby, il mondo conosce il nostro talento francese, quest’anno dimostreremo la nostra “french share”. Adesso è l’ora di giocare, dichiaro aperta la decima Coppa del Mondo di Rugby”.