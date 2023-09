L’Haka degli All Blacks ‘apre’ il Mondiale di rugby: show allo Stade de France (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti

Dopo la cerimonia di apertura, è la spettacolare Haka degli All Blacks ad inaugurare il Mondiale di rugby in corso di svolgimento in Francia. Come da tradizione, la nazionale neozelandese ha eseguito la tipica danza Maori nella cornice dello Stade de France, prima del match contro la nazionale di casa. Il pubblico casalingo ha rispettato in silenzio la danza, ma alla fine si è sentito qualche fischio. Tensione alle stelle per quella che sembra essere una finale anticipata. Peraltro la serata di Parigi è iniziata con un inconveniente dell’ultimo minuto per gli All Blacks, che sono costretti a fare a meno del loro capitano Sam Cane per infortunio.