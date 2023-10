LIVE – Ranghieri/Carambula-Mora/Lopez: girone Mondiali beach volley Tlaxcala 2023 in DIRETTA

La diretta testuale live di Ranghieri/Carambula-Mora/Lopez, partita della Pool E dei Mondiali di beach volley 2023, in programma a Tlaxcala (Messico) da venerdì 6 a domenica 15 ottobre. Gli azzurri Alex Ranghieri ed Adrian Carambula vanno subito a caccia di un successo importante per iniziare al meglio l’avventura iridata, ma non bisogna sottovalutare l’avversario. Dall’altra parte della rete c’è la coppia del Nicaragua formata da Ruben Alejandro Mora Romero e Dany Antonio Lopez Alvarado, che certamente non staranno a guardare. Si preannuncia spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 22.30 italiane di venerdì 6 ottobre sul campo di Apizaco, nello stato messicano di Tlaxcala. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita della fase a gironi dei Mondiali di beach volley 2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

ITALIA – NICARAGUA (inizia alle ore 22.30)

_________________________________________________________________