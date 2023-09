Lazio, si respira entusiasmo: quota trentamila abbonamenti vicina

La vittoria di Napoli ha riacceso l’entusiasmo dei tifosi della Lazio che hanno riconsiderato le loro ambizioni. Dopo le due sconfitte contro Lecce e Genoa si era perso già qualcosa per strada per Sarri, serviva un sussulto che è arrivato in quel di Napoli con una prestazione convincente ed ambiziosa. Ed è per questo che la campagna abbonamenti biancocelesti è ripartita forte. Fortissima.

Dopo la sfida col Genoa, è ripartita la campagna ‘Essere Laziali‘, ed è stato superato il record di tessere staccate. Nel 2004-2005 furono 28.731, adesso è stata superata quota 29.800, con il traguardo dei 30mila che è vicinissimo. La vendita dei mini-abbonamenti per la Champions si chiuderà invece il 19 settembre, giorno della sfida casalinga contro l’Atletico Madrid: per ora le quote vendute sono 8300.