Mondiali rugby 2023: convocato Buonfiglio per il match Italia-Francia

In occasione del match Italia-Francia, valevole come ultima sfida della fase a gironi dei Mondiali di rugby 2023, lo staff tecnico azzurro ha convocato Paolo Buonfiglio. Il pilone sinistro che milita nelle Zebre, fresco di esordio in Nazionale lo scorso 5 agosto contro l’Irlanda, ha raggiunto i compagni nel raduno di preparazione e sarà a disposizione del ct Kieran Crowley. Italia che è ad un passo dall’eliminazione, ma che proverà comunque a dare del filo da torcere ai padroni di casa della Francia nel match del Groupama Stadium di Lione, in programma venerdì 6 ottobre alle ore 21.