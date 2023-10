Boninsegna: “Lautaro somiglia a Mazzola, Juventus favorita per lo scudetto”

Ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, l’ex calciatore Roberto Boninsegna ha commentato il poker di Lautaro Martinez contro la Salernitana: “Qualche volta anch’io ho segnato quattro gol, ma ai nostri tempi era diverso: c’erano portieri di un altro livello e marcature un po’ più fisse. Lautaro è un giocatore eccezionale, molto furbo e bravo ad approfittare degli errori dei difensori. Inoltre si smarca bene ed ha una grande classe dal punto di vista tecnico. Somiglia a Mazzola: entrambi saltano sempre l’avversario e possono scegliere se mettere in condizione i compagni di segnare o finalizzare“.

Tra i temi affrontati dall’ex attaccante, poi, la lotta scudetto: “Vedo la Juventus favorita. Ricordo che anche ai miei tempi le coppe non ti permettevano di recuperare. E’ indubbiamente un vantaggio non averle“. Sulla Nazionale, infine: “Spalletti ha bisogno di tempo per costruire la sua scacchiera. Negli ultimi otto anni è stata un minestrone, ma ora deve diventare un mosaico da disegnare un tassello dopo l’altro. Cosa spero? Innanzitutto di qualificarci agli Europei e soprattutto ai Mondiali, dove non partecipiamo da troppo tempo. Disputare un Mondiale è la cosa più bella che ci sia. Ma siamo l’Italia e partecipare non basta: dobbiamo giocare per vincere“.