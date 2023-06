Italrugby U20, Brunello: “Sono felicissimo, ma mi aspettavo una partita così da questi ragazzi”

Il coach dell’Italrugby U20, Massimo Brunello, dopo l’impresa compiuta dai suoi ragazzi contro il Sudafrica ai Mondiali di categoria, non ha nascosto la propria felicità: “Sono felicissimo, ma lasciatemi dire che io una partita così da questi ragazzi me l’aspettavo, perché so chi sono, vedo come lavorano tutti i giorni, e soprattutto conosco molto bene le persone che lavorano con me per farli rendere al massimo del loro potenziale, uno staff che posso definire solo con una parola, straordinario”.

“Tutto frutto di una sola cosa: lavoro, tanto lavoro, e quell’alchimia che si è creata con questi ragazzi che hanno qualità morali, oltre che agonistiche, fuori dal comune. Dedichiamo la vittoria al rugby italiano, a tutti i giocatori, gli allenatori, i dirigenti che ogni giorno portano avanti la nostra disciplina nel nostro Paese, e che noi abbiamo l’onore e l’orgoglio di rappresentare quando indossiamo la maglia Azzurra”, ha concluso Brunello.