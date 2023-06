Giochi Europei 2023: fioretto ancora d’oro a Cracovia, l’Italia supera quota 70 medaglie

La scherma trascina l’Italia Team. Nella quartultima giornata dei Giochi Europei di Cracovia la squadra azzurra supera quota 70 medaglie, assestandosi a 71 podi (22 ori, 22 argenti, 27 bronzi), ancora saldamente in testa al medagliere davanti a Spagna e Ucraina. Giornata davvero positiva alla Tauron Arena. Dopo l’oro nel fioretto femminile e l’argento nella sciabola maschile, sono arrivati altri due podi nelle prove a squadre, l’oro nel fioretto maschile e il bronzo nella spada femminile, con punti preziosi per il ranking di qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Tommaso Marini, Daniele Garozzo, Filippo Macchi e Alessio Foconi hanno dominato contro ogni avversario: dopo aver superato Danimarca (45-31), Ungheria (45-33) e Gran Bretagna (45-29), gli azzurri hanno battuto 45-39 la Francia aggiudicandosi anche il titolo europeo in palio. Nella spada femminile Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria e Alberta Santuccio hanno conquistato la medaglia di bronzo. Le azzurre hanno esordito negli ottavi di finale battendo 43-28 la Georgia, poi hanno vinto un match complicato contro l’Estonia per 43-32, ma in semifinale si sono arrese 38-31 all’Ungheria. Nella finale per il terzo posto, le azzurre del commissario tecnico Dario Chiadò hanno sconfitto 37-33 la Svizzera.

L’argento di giornata è invece arrivato dal tiro con l’arco. Nel ricurvo Mauro Nespoli e Alessandro Paoli non sono riusciti a superare lo scoglio degli ottavi di finale, dovendo rinunciare ai pass olimpici in palio, mentre nel compound Marco Bruno ha portato a casa un prezioso secondo posto arrendendosi soltanto allo slovacco Jozef Bosansky in finale, L’Italia dell’arco chiude così la spedizione a Cracovia con sei medaglie: due ori, un argento e tre bronzi. Domani giornata importante per i colori azzurri con carte olimpiche in palio nel pugilato per Serra e Mouhiidine, nel trap maschile e femminile e nel tiro a segno. Nel programma anche le ultime due gare a squadre della scherma, spada maschile e sciabola femminile.