Italia-Romania in tv: data, orario e diretta streaming test match rugby maschile 2023

Sta per terminare il conto alla rovescia per Italia-Romania, partita valevole per le Summer Nations Series 2023 di rugby maschile. Gli uomini di coach Kieran Crowley scendono in campo per un altro importante test match nel percorso di avvicinamento verso i Campionati Mondiali, in programma in Francia tra l’8 settembre ed il 28 ottobre di quest’anno. Gli azzurri, dopo essersi confrontati con Scozia e Irlanda, vogliono sfruttare il tifo del pubblico di casa per crescere ancora e trovare il giusto ritmo. Dall’altra parte ci sono le Querce, reduci dalle sconfitte contro Stati Uniti e Georgia e a caccia di riscatto in questo ultimo loro test match. Si preannuncia dunque grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.30 di sabato 19 agosto allo Stadio “Riviera delle Palme” di San Benedetto del Tronto. Di seguito, le indicazioni per seguire in diretta tv e streaming la partita Italia-Romania delle Summer Nations Series 2023.

STREAMING E TV – La partita Italia-Romania delle Summer Nations Series 2023 di rugby maschile sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Action, canale visibile per gli abbonati anche in streaming su Sky Go e Now Tv, oltre che in chiaro su TV8 e in streaming gratuito su tv8.it. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con il risultato e la cronaca al termine per non perdersi davvero nulla.