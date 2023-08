Irlanda-Italia oggi in tv: canale, orario e diretta streaming test match rugby maschile 2023

Tutto pronto per Irlanda-Italia, partita valevole per le Summer Nations Series 2023 di rugby maschile. Gli uomini di coach Kieran Crowley scendono in campo per un importante test match nel percorso di avvicinamento verso i Campionati Mondiali, in programma in Francia tra l’8 settembre ed il 28 ottobre di quest’anno. Gli azzurri, dopo essersi confrontati con la Scozia, hanno la possibilità di confrontarsi con un altro grande avversario per trovare la giusta intesa di gioco. Dall’altra parte ci sarà infatti la compagine irlandese, che vuole vincere davanti al proprio pubblico. Si preannuncia dunque grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 21.00 italiane di sabato 5 agosto sul campo dell’Aviva Stadium di Dublino, in Irlanda. Di seguito, le indicazioni per seguire in diretta tv e streaming la partita Irlanda-Italia delle Summer Nations Series 2023.

STREAMING E TV – La partita Irlanda-Italia delle Summer Nations Series 2023 di rugby maschile sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Summer, canale visibile per gli abbonati anche in streaming su Sky Go e Now Tv, oltre che in chiaro su TV8 e in streaming gratuito su tv8.it. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con il risultato e la cronaca al termine per non perdersi davvero nulla.