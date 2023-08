Ciclismo su pista, Mondiali Glasgow 2023: Italia d’argento nell’inseguimento maschile

L’Italia conquista la medaglia d’argento nell’inseguimento maschile di ciclismo su pista ai Mondiali di Glasgow 2023. Nell’attesa rivincita dell’emozionante finale olimpica dello scorso anno a Tokyo, il quartetto azzurro questa volta cede alla Danimarca. Manlio Moro, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Filippo Ganna non riescono a ripetere l’impresa della passata estate, con l’Italia avanti fino a metà gara prima di essere rimontati e superati dagli avversari, che concludono con il tempo di 3’45″191. Sono più di due i secondi di vantaggio sull’Italia, che ferma il cronometro in 3’47″396. Bronzo alla Nuova Zelanda, che nella finale per il terzo posto ha sfrutta un errore in avvio dell’Australia e dominato la prova per l’ultimo gradino del podio.