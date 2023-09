Francia-Nuova Zelanda in tv: canale, orario e diretta streaming Mondiali rugby maschile 2023

Tutto pronto per Francia-Nuova Zelanda, partita valevole per il girone A dei Mondiali 2023 di rugby maschile, in programma da venerdì 8 settembre a sabato 28 ottobre in Francia. La rassegna iridata si apre con un match dall’alto contenuto tecnico che promette spettacolo. I padroni di casa vanno a caccia subito un successo davanti al proprio pubblico per iniziare con il piede giusto la propria avventura. Dall’altra parte ci sono però i sempre temibili All Blacks, che vogliono provare a guastare la festa ai transalpini. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 21.15 di venerdì 8 settembre allo Stade de France di Saint-Denis, in Francia. Di seguito, le indicazioni per seguire in diretta tv e streaming la partita Francia-Nuova Zelanda della Coppa del Mondo 2023 di rugby maschile.

CALENDARIO ITALIA: DATE, ORARI E TV

PROGRAMMA COMPLETO MONDIALI: DATE, ORARI E TV

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

IL REGOLAMENTO E LA FORMULA

I CONVOCATI DELL’ITALIA

STREAMING E TV – La partita Francia-Nuova Zelanda dei Mondiali 2023 di rugby maschile sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e in chiaro su Rai Sport + HD. La diretta streaming sarà invece garantita da Sky Go, Now e Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con la cronaca al termine e tutti i risultati e le classifiche aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.