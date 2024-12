Dopo le feroci polemiche che ne hanno caratterizzato l’apparizione a Parigi 2024, Angela Carini è tornata sul ring, e lo ha fatto con una vittoria. L’azzurra, infatti, ha battuto la 21enne Lucrezia Capuzzi nei quarti di finale della categoria 63kg dei campionati italiani Élite di pugilato, in corso a Seregno. Verdetto unanime a favore di Carini (30-27 per tutti e cinque i giudici), che ha maturato il proprio vantaggio in particolare nella seconda ripresa, approfittando delle difficoltà dell’avversaria, prima di controllare nel terzo round.