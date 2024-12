“Non c’è niente da aggiungere, ho già detto che non siamo lì fra le candidate, non siamo pronti a competere con Arsenal, Liverpool e City. Dobbiamo fare tante cose bene, non solo segnare: per esempio subire meno gol”. Sono queste le parole di Enzo Maresca riguardo un possibile coinvolgimento del Chelsea nella corsa al titolo. I Blue si trovano al secondo posto insieme ai Gunners a -7 dal Liverpool. “Siamo solo concentrati sulla partita di domenica e poi su quella successiva, non andiamo con la testa ad aprile, maggio o giugno, è troppo presto. Le cose possono cambiare in fretta nel calcio. Il focus è su domenica e quindi sull’allenamento di oggi e su quello di domani“. Maresca ammette però che “siamo oltre le mie aspettative. In termini di come giocare in fase di possesso e non possesso ero convinto che avremmo raggiunto un certo livello ma non così presto, anche se possiamo fare molte cose meglio sia in attacco che in difesa. Ma i giocatori stanno facendo cose fantastiche, probabilmente perché pensiamo di giorno in giorno e a come migliorare, niente di più”.