Pugilato: il filippino Pacquiao annuncia il ritorno sul ring

Manny Pacquiao torna sul ring. Il 44enne filippino, unico pugile ad aver conquistato il titolo di campione del mondo in otto diverse categorie di peso, ha annunciato il ritorno sul ring nel corso della riunione pugilistica dell’Ota-City General Gymnasium di Tokyo. “Alcuni mesi fa ero qui come ospite e questa sera ho un annuncio molto eccitante da fare. Ho raggiunto un accordo con Rizin FF per tornare a combattere in questo 2023. La data sarà presto annunciata e anche il mio avversario che sceglierà Rizin. Sono aperto all’idea ed entusiasta di combattere contro un eventuale avversario giapponese”. Pacquiao è fermo dall’agosto del 2021, e il suo record da professionista è di un totale di 12 titoli mondiali in otto diverse categorie, con un bilancio complessivo di 72 combattimenti e 62 vittorie (39 prima del limite), 8 sconfitte e 2 pareggi.