Il promoter di Scardina rassicura: “L’operazione di ieri è andata bene”

Alessandro Cherchi, promoter di Daniele Scardina, ha parlato con l’ANSA in riferimento al pugile ora in coma presso la clinica Humanitas. “Ci hanno detto che l’operazione di ieri sera è andata bene, stamattina alle 7 ci hanno confermato che il quadro era stabile, ma ora bisognerà aspettare le 48 ore canoniche per il risveglio – queste le parole di Cerchi –. Fa parte del gioco: questo è uno sport in cui si prendono pugni in faccia, non si lancia una pallina. Ma le cause possono essere tante: magari Daniele era stressato in questa fase della preparazione atletica. Ogni caso è a sé, non dobbiamo aspettarci ogni giorno un pugile in coma”.

Stamattina alla palestra di Buccinasco l’aria è cupa, i corsi di pugilato non sono ancora iniziati, ma in tanti conoscono Scardina, diventato un punto di riferimento umano e sportivo per molti ragazzi della zona: “Le palestre dove si praticano sport di contatto non sono luoghi di violenza, bensì isole per creare occasioni”, ha commentato uno degli allenatori di cross fit mentre alcuni allievi si stavano riscaldando.