Dall’Inghilterra: il Manchester United affonderà su Osimhen in estate

Victor Osimhen sta conquistando tutti, soprattutto fuori dall’Italia. L’estate dell’attaccante nigeriano si prospetta rovente con tanti club, specialmente di Premier League, pronti a fare follie per lui. Il Manchester United sarebbe il primo di questi, con ten Hag che già nella scorsa sessione estiva avrebbe voluto portare l’ex Lille nella splendida cornice dell’Old Trafford.

Le voci che provengono dall’Inghilterra sono insistenti e parlano di un Manchester United seriamente intenzionato ad affondare il colpo nel giugno che verrà. Secondo quanto riportato da Manchester Evening News, infatti, Osimhen sarebbe il primo nome della lista di Erik ten Hag per rinforzare l’attacco dei Red Devils. Per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si prospetta una sessione estiva intensa che potrebbe fruire una plusvalenza importante per le casse partenopee. Non solo il nigeriano però in attacco. Il manager olandese vorrebbe portare allo United anche il gioiellino dell’Ajax, Mohammed Kudus.