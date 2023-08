Highlights Anthony Joshua-Robert Helenius: il colpo del ko (VIDEO)

Gli highlights della vittoria di Anthony Joshua contro Robert Helenius alla 02 Arena di Londra. Prova tutto fuorché convincente per AJ, che però risolve la contesa grazie ad un devastante diretto destro arrivato al settimo round. Al britannico è mancata continuità d’azione, con una serie di colpi isolati che portano anche a qualche fischio del pubblico. Alla fine il colpo del ko è arrivato. Adesso possibile sfida contro Wilder.

