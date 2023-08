Diego Costa torna in Brasile: ufficiale il suo arrivo al Botafogo

Diego Costa riparte dal Brasile e dal campionato brasiliano. Dopo un ritorno non brillantissimo in Premier League con la maglia del Wolverhampton, ex Atletico Madrid ha firmato con l’attuale leader del campionato brasiliano. Il Botafogo con una nota ufficiale ha dato inizio all’avventura di Diego Costa in Brasile.

La nota ufficiale: “Diego Costa è l’ultimo arrivato nella famiglia del Botafogo. L’attaccante rafforza la squadra bianconera fino al termine della stagione“. L’ex attaccante del Chelsea ritorna in Brasile con l’intento di portare trofei al club di Rio.