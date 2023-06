Giochi Europei Cracovia 2023, boxe: Cavallaro conquista la carta olimpica, out ai quarti Malanga

Uno straordinario Salvatore Cavallaro ha battuto agevolmente l’olandese Gradus Kraus alla Nowy Targ Arena, sede della boxe ai Giochi Europei di Cracovia 2023, e così facendo ha conquistato una carta olimpica nominale per Parigi 2024. L’azzurro ha avuto la meglio del rivale con verdetto unanime dei giudici (tra i tre round soltanto un giudizio su quindici a lui sfavorevole e punteggio dunque di 5-0) e così lo vedremo ai Giochi parigini nella categoria 80 kg oltre che nel proseguo di questa manifestazione continentale in cui ha la grande chance di portare a casa una medaglia prestigiosa.

Grande soddisfazione per il pugile italiano che fa da contraltare invece alla delusione di Gianluigi Malanga, battuto con giudizio unanime dell’irlandese Clancy nell’incontro valido per i 63.5 kg e terminato 5-0 per l’avversario del nostro portacolori. Niente carta olimpica in questo caso e nemmeno la possibilità di mettersi al collo una medaglia. Altri tre italiani quest’oggi tenteranno di qualificarsi per le Olimpiadi: si tratta di Chaarabi, Irma Testa e Sorrentino.

